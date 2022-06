Habeck ruft nach neuerlicher Gas-Drosselung zum Energiesparen auf

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck ruft Bürger und Unternehmen noch einmal dazu auf, Energie zu sparen. Grund dafür ist, dass der russische Gazprom-Konzern seine Gaslieferungen nach Deutschland weiter reduziert. In einem auf Twitter verbreiteten Video sagte der Grünen-Politiker, jede Kilowattstunde helfe. Die Situation sei ernst, die Versorgungssicherheit in Deutschland aber nicht gefährdet. Gazprom will ab heute nur noch 40 Prozent der bisherigen Gasmengen durch die Ostseepipeline Nordstream 1 liefern und begründet das mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten. Habeck hält das für vorgeschoben. Er vermutet, dass Russland nur die Preise weiter nach oben treiben will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2022 01:00 Uhr