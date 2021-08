Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chef Habeck ruft mit deutlichen Worten zur Corona-Impfung auf. Dem ZDF sagte er, ein Gutteil der Ungeimpften habe wahrscheinlich noch eine Trägheit in sich. Diese müsse überwunden werden, indem man - so Habeck wörtlich - dem inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern gibt. Der Grünen-Chef forderte niedrigschwellige Impfangebote, zum Beispiel vor Discountern, vor Tafeln oder in Schulen. Habeck räumte zwar ein, es gebe das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Aber man habe nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft dann Rücksicht darauf nehmen, weil man sich so entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden. Der Grünen-Chef sprach sich dafür aus, dass Schnelltests kostenlos bleiben. Sonst werde weniger erkannt, wo sich das Virus ausbreite. Das Bundesgesundheitsministerium hat ein Ende der kostenlosen Schnelltests für Mitte Oktober vorgeschlagen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 14:00 Uhr