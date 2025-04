Habeck ruft EU-Kollegen zu Geschlossenheit gegenüber Trump auf

Noch ist unklar, wie die EU auf die neuen US-Zölle reagieren wird: Derzeit sitzen die Handelsminister in Luxemburg zusammen, um genau darüber zu diskutieren. Umstritten ist beispielsweise, ob es eine Digitalsteuer geben soll, die die großen US-Konzerne treffen würde. Für Deutschland ist in Luxemburg der geschäftsführende Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen dabei. Er rief seine EU-Kollegen zu Einigkeit auf und warnte davor, Einzelvereinbarungen mit Trump zu treffen. Wörtlich sagte Habeck: "Der Schaden kann noch größer werden." Die EU sei aber in einer starken Position, wenn sie sich nicht von Trump spalten lasse.

