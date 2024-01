Habeck ruft demokratische Parteien zum Kampf gegen Antidemokraten auf

Hamburg: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat alle demokratischen Parteien aufgefordert, im Kampf gegen Populismus und Rechtsradikalismus an einem Strang zu ziehen. Beim Neujahrs-Empfang der Grünen im Hamburger Rathaus sagte Habeck, dass es Verlustängste der Bürger seien, die den Populisten und Rechtsradikalen Zulauf brächten in sich wandelnden Zeiten. Die Radikalen schürten die Ängste weiter, indem sie Probleme überhöhten und so darstellten, als wären sie gesellschaftlich nicht mehr lösbar. Die Demokraten - so Habeck weiter - sollten nicht darüber streiten, wer Gegner oder Feind sei. Der Hauptgegner sei in dieser Zeit niemals eine andere demokratische Partei, sondern die Antidemokraten, die diese Republik ins Wanken bringen wollten, so Habeck weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 21:45 Uhr