Habeck ruft bei Karlspreis-Verleihung zu Zusammenhalt gegen Judenhass auf

Aachen: Der oberste jüdische Geistliche in Europa, Pinchas Goldschmidt, ist mit dem diesjährigen internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Zur Begründung teilte das Karlspreisdirektorium mit, man wolle damit das Signal setzen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Europa gehöre und es hier keinen Platz für Antisemitismus geben dürfe. Goldschmidt habe sich als Vorsitzender der europäischen Rabbinerkonferenz für den Dialog der Religionen eingesetzt und so die europäischen Werte Toleranz, Vielfalt und Verständigung gefördert. Festredner bei der Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses war Bundeswirtschaftsminister Habeck. Auch er rief zum Engagement gegen Judenhass auf. Jüdisches Denken und Leben mache Europa reicher, so der Grünen-Politiker. Er räumte aber auch ein, dass Antisemitismus in den vergangenen Jahren in Europa zugenommen habe.

