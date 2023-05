Habeck reist zu Gesprächen über LNG-Terminal nach Rügen

Kurzmeldung ein/ausklappen Elon Musk will Chefposten bei Twitter schnell räumen

San Francisco: Twitter-Chef Elon Musk steht vor dem Rücktritt. Per Tweet kündigte der Tech-Milliardär an, dass er eine neue Chefin eingestellt habe. Sie werde in etwa sechs Wochen anfangen. Einen Namen nannte Musk nicht. Offen ist allerdings, wieviel Handlungsfreiheit die neue Topmanagerin neben Musk haben wird, denn der 51jährige will nach eigenen Angaben als Technik-Vorstand bei Twitter weiter die Fäden in der Hand halten.

