Habeck regt freiwilliges höheres Renteneintrittsalter an

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen den Mangel an Fachkräften hat Bundeswirtschaftsminister Habeck ein freiwilliges höheres Renteneintrittsalter ins Spiel gebracht. Er sagte dem "Handelsblatt", man sollte flexibel länger arbeiten können. Das wäre laut Habeck ein doppelter Gewinn: Für die, die freiwillig länger arbeiten, und für die Betriebe, die von deren Wissen profitieren können. Nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums dürfte sich der Fachkräftemangel in den kommenden Jahren verschärfen. Mit dem Übergang der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand werde die Zahl der Erwerbspersonen signifikant zurückgehen, heißt es in einem Papier des Mnisteriums.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 12:00 Uhr