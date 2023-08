Habeck rechnet mit üppigen Investitionen in Deutschland

Berlin: Trotz der schwächelnden Konjunktur in Deutschland bleibt Wirtschaftsminister Habeck zuversichtlich. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe verwies er auf geplante Großinvestitionen im Umfang von etwa 80 Milliarden Euro, die etwa zwei Dutzend Unternehmen in Deutschland tätigen wollen. Die Grünen-Fraktion im Bundestag will die Konjunktur mit 30 Milliarden Euro zusätzlicher Investitionen ankurbeln. Das kündigte die Fraktions-Vorsitzende Dröge im Redaktionsnetzwerk Deutschland an. Das Geld soll in die öffentliche Infrastruktur und Zukunftstechnologien fließen. Der CDU-Vorsitzende Merz sieht die Bundesregierung weiter auf dem falschen Weg. Im Deutschlandfunk sagte er, die ganze Statik der Wirtschaftspolitik stimme nicht mehr. Deutschland verliere durch Nichtstun immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit und industrieller Substanz.

