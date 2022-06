Habeck rechnet mit dramatischem Einbruch der russischen Wirtschaft

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck rechnet damit, dass Russland die Sanktionen des Westens nicht mehr lange verkraften kann. In der Haushaltsdebatte im Bundestag sagte der Grünen-Politiker, zwar könne Präsident Putin die Armee vielleicht noch über heimische Produkte wie Öl oder Weizen versorgen. Die Wirtschaft des Landes breche aber dramatisch ein. Mit der Beratung der Einzelpläne für Inneres, Wirtschaft und Klimaschutz setzt der Bundestag heute seine viertägige Schlussdebatte über den Haushalt 2022 fort. Am Nachmittag soll über die Ressorts Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft sowie Bildung und Forschung debattiert werden. Zudem soll der Bundestag über die Berufung von Heinrich Amadeus Wolff als neuen Richter am Bundesverfassungsericht entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 14:00 Uhr