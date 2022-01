Habeck rechnet erst im zweiten Quartal mit Wirtschaftserholung

Nato lehnt Stopp der Osterweiterung ab

Brüssel: Die Nato lehnt einen formellen Verzicht auf eine nochmalige Erweiterung in Richtung Osten weiter ab. Schriftlich erklärte das Bündnis, eine entsprechende von Russland geforderte Garantie könne man nicht geben. Konkret will Moskau durchsetzen, dass die Ukraine niemals der Nato beitritt. In dem Schreiben schlägt die Nato aber auch versöhnliche Töne an. Man sei bereit, sich die Sorgen Russlands anzuhören und eine echte Diskussion darüber zu führen, wie man die Sicherheit in Europa bewahren könne. Dazu gehöre aber auch das Recht aller Staaten, selbst über ihren Weg zu entscheiden. Außerdem schlug die Nato der russischen Regierung vor, die nach einem Spionage-Streit geschlossenen Vertretungen in Moskau und Brüssel wieder zu öffnen. Anlass des Konflikts ist der russische Truppenaufmarsch vor der ukrainischen Grenze, der Ängste vor einer Invasion ausgelöst hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2022 23:00 Uhr