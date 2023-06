Habeck räumt Fehler beim Umgang mit dem Heizungsgesetz ein

Meldungsarchiv - 18.06.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat Fehler beim Umgang mit dem Heizungsgesetz eingeräumt. In der ARD-Sendung "Anne Will" sagte Habeck am Abend, er habe die Stimmung in der Bevölkerung falsch eingeschätzt. Nach einer Folge von Krisen und Verboten sei das Gesetz der Tropfen zu viel gewesen. Der Grünen-Politiker sah sich aber nicht in der Lage einzugreifen. Er verwies auf die Affäre um seinen ehemaligen Staatssekretär Graichen und sagte, er habe zu sehr unter Druck gestanden. Erst nachdem Graichen entlassen war, gab es nach seinen Worten Raum für Gespräche. Die FDP habe dann den Weg frei gemacht für die Wärmeplanung der Kommunen. Inhaltlich sieht Habeck keine Fehler beim Heizungsgesetz. Schon im ersten Entwurf habe es Übergangsfristen und Ausnahmen gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2023 23:00 Uhr