Habeck plant weitere Gassparmaßnahmen

19.06.2022 07:30 Uhr

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck plant weitere Einsparmaßnahmen bei der Gas-Versorgung. Vorgesehen ist, den Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und in der Industrie zu senken und die Befüllung der Speicher voranzutreiben. Dazu stellt der Bund Milliardenmittel bereit, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Zudem sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Die Situation sei ernst, wird Habeck in einem fünfseitigen Papier zitiert. Der Gasverbrauch müsse weiter sinken, sonst werde es im Winter wirklich eng. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte den Gasfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream in den vergangenen Tagen deutlich verringert. Begründet wurde dies mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten. Habeck stufte die Maßnahme als politisch motiviert ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 07:30 Uhr