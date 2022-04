Habeck plant Unabhängigkeit von russischem Öl offenbar innerhalb der nächsten Tage

Russland stellt offenbar Erdgaslieferungen nach Polen ein

Warschau: Nach Angaben eines polnischen Erdgaskonzerns wird Russland alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Man sei durch den russischen Energiekonzern Gazprom informiert worden, dass ab morgen keine Lieferungen mehr erfolgen. Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen. Den Lieferstopp sieht Polen als Bruch bestehender Verträge und will Schadenersatz fordern. Regierungschef Morawiecki äußerte nach einen Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin die Vermutung, Russland versuche Polen auf diese Weise zu erpressen. Die Wirtschaft sei jedoch nicht gefährdet, die Gasspeicher zu 76 Prozent voll. Nach Deutschland fließt über die betroffene Pipeline meistens kein Gas aus Russland.

