Habeck plädiert für Reform der Schuldenbremse

Karlsruhe: Wirtschaftsminister Habeck will an der Transformation der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität festhalten - trotz der Haushaltskrise. Das machte der Vizekanzler beim Grünenparteitag deutlich. Er verwies auf das weltweite Wettrennen bei der Subventionierung von Klimatechnologie. Dabei müssen die deutschen Unternehmen aus seiner Sicht unterstützt werden. Er kämpfe darum, die Mittel dafür bereit zu stellen, so Habeck. Der Wirtschaftsminister sprach sich zudem dafür aus, die Schuldenbremse zu reformieren. Die aktuellen Regeln schwächten die Wirtschaft in der Not. Schuldenregeln müssten zwischen Zukunftsinvestitionen und Konsumausgaben unterscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2023 20:15 Uhr