Habeck nennt Reduzierung der Gasmenge einen ökonomischen Angriff

Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte 18 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden sind ganz vereinzelt Gewitter möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern an den Alpen. Sonst in der Nacht meist trocken und zeitweise klar; Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch zunehmend unbeständig, am Donnerstag sonnig, am Freitag erneut wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 21:00 Uhr