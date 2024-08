Habeck meldet Bieterrekord für neue Windräder an Land

Berlin: Für den Bau neuer Windräder an Land hat es noch nie so viele Bieter gegeben wie derzeit. Darauf hat Wirtschaftsminister Habeck hingewiesen. Die aktuelle Ausschreibung von 2,7 Gigawatt Strom aus Windkraft sei gerade überboten worden, sagte der Grünen-Politiker. Nach seinen Worten liegt dies auch daran, dass immer mehr Projekte genehmigt werden. Die Ampel-Regierung hatte in den vergangenen beiden Jahren die Genehmigungsverfahren vereinfacht und damit auch beschleunigt. Rund ein Viertel der Stroms stammte letztes Jahr nach Branchenangaben aus Windkraft. Diese ist mittlerweile der wichtigste Energieträger hierzulande.

