Habeck lobt Widerstandskraft der deutschen Wirtschaft trotz des Ukrainekrieges

Das Wetter in Bayern: Heute vielerorts bewölkt bis trüb, sonnige Abschnitte am ehesten in den Alpen, gelegentlich etwas Schneegriesel oder Sprühregen. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. Nachts meist bewölkt, vereinzelt etwas Schnee. Tiefstwerte um minus 2 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen und am Samstag oft bewölkt,vereinzelt Schnee. Am Sonntag auch freundliche Abschnitte, Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 10:00 Uhr