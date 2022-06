Habeck: Kürzung der Gaslieferungen durch Gazprom politische Entscheidung

Nachrichtenarchiv - 15.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der deutlichen Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 hat Wirtschaftsminister Habeck versichert, dass es in Deutschland kein Versorgungsproblem gebe. Der Minister erklärte, bisher sei es den Versorgern immer gelungen, Gas aus anderen Quellen aufzutreiben. Man müsse allerdings abwarten, wie sich die Gesamtsituation in den nächsten Tagen entwickle. Habeck sagte weiter, seiner Meinung nach sei die Drosselung eine politische Entscheidung und nicht technisch begründet, wie vom russischen Konzern Gazprom behauptet. Er stellte den Schritt in eine Reihe mit dem Stopp der russischen Gaslieferungen an Bulgarien, Polen und Dänemark. Der Grünen-Politiker sprach von einem scheibchen- oder schrittweisen Vorgehen Russlands. Gazprom hatte gestern die Liefermengen nach Deutschland durch die Pipeline Nordstream 1 um 40 Prozent gekürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 16:00 Uhr