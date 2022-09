Habeck kündigt weiteres Flüssiggas-Terminal in Deutschland an

Nachrichtenarchiv - 01.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der unsicheren Lage bei der Energieversorung treibt die Bundesregierung den Import von Flüssiggas weiter voran. In Deutschland soll ein weiteres LNG-Terminal entstehen, teilte Bundeswirtschaftsminister Habeck vor kurzem in Berlin mit. Das vom Staat angemietete Terminal soll im übernächsten Winter starten. Habeck betonte, schon im nächsten Jahr werde es in Deutschland bei der Gasversorgung eine völlig andere Infrastruktur geben. Alle Anlagen seien auch geeignet, Wasserstoff nach Deutschland zu bringen. Bislang waren vier Anlagen geplant: Die ersten zwei sollen Ende des Jahres in Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Betrieb gehen, ein Jahr später Anlagen in Stade und Lubmin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2022 15:00 Uhr