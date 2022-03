Habeck kündigt umfassendes Entlastungspaket an

Berlin: Angesichts massiv steigender Energiepreise plant die Bundesregierung Entlastungen. Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte am Abend ein umfassendes Maßnahmenpaket an. So müsse es erstens bei Strom, Wärme und Mobilität Erleichterungen geben. Zweitens brauche es auch Energieeffizienz, etwa eine Minderung des Verbrauchs beim Autofahren oder einen Austausch von Heizungen. Drittens seien marktwirtschaftliche Impulse nötig, damit gelte: Je effizienter, desto geringer die Kosten. Diese drei Kriterien müssten sich in dem Entlastungspaket wiederfinden, sagte der Grünen-Politiker. Die Regierung werde das Gesamtpaket jetzt in einem Arbeitsprozess schnell und konstruktiv schnüren, so Habeck. Zuvor hatte Finanzminister Lindner bereits einen staatlichen Tank-Zuschuss angekündigt, der laut Habeck aber noch zu kurz greift.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 10:00 Uhr