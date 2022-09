Habeck kündigt Rettungsschirm für Unternehmen an

US-Außenminister Blinken kündigt weiter Militärhilfen für Kiew an

Kiew: US-Außenminister Blinken ist überraschend zu Besuch in der ukrainische Hauptstadt. Kurz vorher hatte das US-Außenministerium weitere Kredite und Bürgschaften in Höhe von zwei Milliarden Dollar angekündigt. Es ist der zweite Besuch des US-Außenministers seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sollen die Hilfen aus dem Militär-Finanzprogramm zusätzlich zu einer von Verteidigungsminister Austin in Ramstein verkündeten neuen Militärhilfe im Umfang von 675 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt werden. Austin sagte, der Krieg befinde sich in einem Schlüsselmoment, da die ukrainischen Streitkräfte ihre Gegenoffensive im Süden des Landes begonnen hätten. Im abgelaufenen Haushaltsjahr haben die USA der Ukraine und deren Nachbarstaaten bereits Gelder in Höhe von rund vier Milliarden Dollar bereitgestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2022 13:15 Uhr