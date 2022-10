Habeck kündigt rasche Vorschläge zur Gaspreisbremse an

Nachrichtenarchiv - 04.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise beraten die Ministerpräsidenten der Länder zur Stunde in getrennten Sitzungen über das geplante dritte Entlastungspaket des Bundes. Im Mittelpunkt steht dabei die Gaspreisbremse. Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte im Vorfeld an, dass eine eigens eingesetzte Kommission schon zeitnah entsprechende Vorschläge machen werde. Es gebe hohen Druck auf die Wirtschaft und die privaten Haushalte, so der Grünen-Politiker. Daher habe man die Kommission gebeten, Empfehlungen nicht erst Ende, sondern möglichst Anfang Oktober vorzulegen. - Am Nachmittag tritt auch der Bund in die Beratungen mit den Ländern mit ein. Strittig sind die Kosten für das Entlastungspaket in Höhe von rund 200 Milliarden Euro.

