Habeck kündigt neue steuerliche Anreize für E-Autos an

Berlin: Angesichts der Krise in der deutschen Automobilindustrie will Wirtschaftsminister Habeck offenbar den Kauf von Elektroautos wieder staatlich unterstützen. Er kündigte an, schon morgen im Bundeskabinett über steuerliche Erleichterungen zu beraten, die im Rahmen der Wachstumsinitiative umgesetzt werden sollen. Wörtlich sagte Habeck: "Die Autoindustrie ist ein Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland und das soll auch so bleiben." Das alte Förderprogramm für E-Autos hatte die Bundesregierung im Dezember wegen der Löcher im Bundeshaushalt vorzeitig auslaufen lassen. Der Grünen-Minister äußerte sich auch zu den Sparplänen bei VW. Der Autobauer schließt es nicht mehr aus, Werke in Deutschland dichtzumachen und dabei auch Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen. Habeck appellierte an alle Beteiligten, ihrer Verantwortung für die Beschäftigten und die Standorte gerecht zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 18:15 Uhr