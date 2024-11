Habeck kündigt Hilfen für klimafreundlichen Umbau von Industrien an

Baku: Die Bundesregierung will Entwicklungs- und Schwellenländer dabei unterstützen, ihre Industrien klimafreundlich umzubauen. Auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan kündigte Wirtschaftsminister Habeck an, dass Deutschland dafür 220 Millionen Euro bereitstellt. Er rief reiche Länder wie China, Saudi-Arabien und Katar auf, sich stärker an den Klimahilfen für arme Staaten zu beteiligen, weil sie in den vergangenen Jahrzehnten vom Geschäft mit Öl, Kohle und Gas profitiert haben. In der zweiten Woche sollen bei der Weltklimakonferenz unter anderem Beschlüsse ausgehandelt werden, wie der Klimaschutz finanziert werden soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 11:45 Uhr