Habeck kritisiert Ungarn wegen Blockade bei Ölembargo

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in einer Art Wutrede seine Unzufriedenheit über das Zustandekommen des EU-Öl-Embargos gegen Russland ausgedrückt. Als Gastredner beim CDU-nahen Wirtschaftsrat kritisierte er vor allem Ungarns Staatschef Orban. Dieser habe, so Habeck wörtlich, "ruchlos" für seine Interessen gepokert. Er erklärte unter dem Beifall der Zuhörer, das Teil-Embargo sei ein Kompromiss, mit dem er nicht glücklich sei. Habeck sprach sich auch dafür aus, das Prinzip der Einstimmigkeit bei EU-Beschlüssen abzuschaffen. Gestern Nacht hat die EU ein Teil-Öl-Embargo beschlossen - auf Drängen von Ungarn. So darf vorerst kein Öl per Schiff aus Russland in die EU gebracht werden. Doch aus Pipelines soll es weiter fließen. Deutschland und Polen wollen aber zum Jahresende kein russisches Öl mehr auf diesem Weg beziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 17:00 Uhr