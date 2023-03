Habeck kritisiert Mangel an klimapolitischem Ehrgeiz bei Regierungspartnern

Meldungsarchiv - 21.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Weimar: Beim Klausur-Treffen der Grünen-Bundestagsfraktion hat Wirtschaftsminister Habeck die Partner in der Ampel-Koalition kritisiert. Zu Beginn des Treffens warf Habeck den Regierungspartnern einen Mangel an klimapolitischem Ehrgeiz vor. Es könne nicht sein, dass in einer selbst ernannten Fortschrittskoalition nur ein Partner für den Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für die Verhinderung. Habeck beklagte den Widerstand von SPD und FDP bei den von ihm vorgeschlagenen strengeren Regeln für den Neubau von Öl- und Gasheizungen. Hier sei er bereit für Kompromisse - zum Beispiel bei Übergangsfristen oder Härtefallregelungen. Am Sonntag will sich die Ampel im Koalitionsausschuss mit den wichtigsten Streitthemen befassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 22:00 Uhr