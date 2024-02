Habeck kritisiert in Haushaltsdebatte Vorgängerregierung

Berlin: Der Bundestag hat seine Haushaltsberatungen fortgesetzt. Gerade wird über den Etat von Wirtschaftsminister Habeck debattiert. Auf Kritik aus den Reihen der Union sagte Habeck, ein Großteil der Probleme des Landes sei in den vergangenen Jahren entstanden. Es habe keinen Ausbau der Infrastruktur, keine Investitionen in die Bahn, keine Digitalisierung und kein Fachkräftezuwanderungsgesetz gegeben. Er rate daher zur Selbstkritik, so Habeck. Später steht der Haushalt von Arbeits- und Sozialminister Heil auf der Agenda, der mit Abstand größte Haushaltsposten umfasst Ausgaben von 175,7 Milliarden Euro. Im Sozialbereich muss der Bund heuer mehr ausgeben: So steigt etwa der Beitrag für Leistungen für Unterkunft und Heizung um 1,4 Milliarden Euro. Grund sind etwa die sich eintrübende wirtschaftliche Entwicklung und steigende Arbeitslosenzahlen.

