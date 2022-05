Habeck hält Öl-Embargo gegen Russland für tragbar

SPD und FDP kritisieren Merz-Reise nach Kiew

Düsseldorf: Die geplante Reise von Friedrich Merz nach Kiew wird von SPD und FDP massiv kritisiert. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann warnte den CDU-Chef davor, den Besuch in der Ukraine für innenpolitische Zwecke zu missbrauchen. Bei einer Reise nach Kiew müsse man auch Zusagen im Gepäck haben. Das sei bei Oppositionschef Merz wohl nicht der Fall, sagte Strack-Zimmermann in einem Fernsehinterview. SPD-Chef Klingbeil übte ebenfalls Kritik an den Reiseplänen von Merz. Es sei unanständig, den Krieg in der Ukraine parteipolitisch zu instrumentalisieren. Die Merz-Reise soll wohl in der kommenden Nacht stattfinden. In Kiew will der CDU-Chef auch Präsident Selenskyj treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 13:00 Uhr