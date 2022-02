Habeck hält Energieversorgung in Deutschland für gesichert

Heftige Kämpfe in Ukraine gehen weiter

Kiew: Seit mehr als 12 Stunden greift russisches Militär zahlreiche Ziele im Nachbarland Ukraine an. Das geschehe sowohl mit Raketen, Artillerie, aber auch mit Bodentruppen, die vor allem über Belarus in die Ukraine gelangten, so der ukrainische Grenzschutz. Mittlerweile sind Soldaten in die Region um die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Viele größere Städte in der Ukraine wurden im Laufe des Tages angegriffen, darunter in erster Linie militärische Ziele, teilweise aber auch zivile. Im Gebiet um den zerstörten Atomreaktior Tschernobyl finden ebenfalls Kämpfe statt, berichtet die Regierung in Kiew. Die Soldaten der ukrainischen Nationalgarde leisteten an dem heutigen Atommüllager demnach aber hartnäckigen Widerstand. Die Ukraine beklagt nach eigenen Angaben bereits mindestens 50 Todesopfer, unter ihnen zehn Zivilisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 17:00 Uhr