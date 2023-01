Habeck hält Energiekrise für "beherrschbar"

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Davos: Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben sich beim Weltwirtschaftsforum zuversichtlich gezeigt. Die Energiekrise sei mittlerweile beherrschbar, sagte Habeck und lobte den raschen Aufbau von LNG-Flüssiggasterminals in Deutschland. Auch die drohende Rezession könne abgemildert werden. Lindner äußerte die Erwartung, dass die Inflation in diesem Jahr niedriger ausfallen werde als bisher erwartet. Deshalb gehe er davon aus, so Lindner in Davos, dass Deutschland den 200 Milliarden Euro schweren Fonds zur Abfederung der hohen Energiepreise nicht ausschöpfen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2023 20:45 Uhr