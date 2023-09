Habeck hält an Industriestrompreis fest

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hält an der Einführung eines staatlich subventionierten Industrie-Strompreises fest. Die Chancen dafür bezifferte Habeck auf 50 Prozent. Der Grünen-Politiker verwies auf die nach seinen Worten dramatischen Produktionseinbrüche der vergangenen Monate. Wegen der hohen Preise gehe es in der energie-intensiven Industrie um die Existenz, sagte der Minister beim Klimakongress des BDI. In der Berliner Koalition sind Energie-Subventionen für Unternehmen umstritten. Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner haben sich bisher skeptisch dazu geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 15:00 Uhr