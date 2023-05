Habeck hält Aktionen der "Letzten Generation" für falsch

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz spricht zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs

Berlin: Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs wendet sich heute Bundeskanzler Scholz an die Delegierten aus rund 40 Ländern. In seiner Rede dürfte er neue Hilfen für ärmere Länder ankündigen oder zumindest die bereits zugesagten Mittel bestätigen. Klimaschutzorganisationen erwarten, dass der Kanzler sich klar zum Ausstieg aus fossilen Energien bekennt - und damit auch ein Zeichen an die Golfstaaten sendet. Die nächste Weltklima-Konferenz findet Ende des Jahres in Dubai statt. Derzeit hinkt die Weltgemeinschaft beim Kampf gegen die Erderwärmung deutlich hinterher. Auch deshalb strebt Deutschland eine globale Allianz zum Ausbau erneuerbarer Energien an. Dieses Ziel hatte Außenministerin Baerbock zum Auftakt des Treffens in Berlin ausgegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2023 05:00 Uhr