Habeck fordert Vorreiterrolle der G7 beim Kohleausstieg

Berlin: Klimaschutzminister Habeck hat die G7-Staaten dazu aufgerufen, eine Vorreiter-Rolle beim Kohleausstieg einzunehmen. Zum Auftakt des G7-Ministertreffens sagte er, Ziel der zweitägigen Konferenz solle sein, den Ausstieg weltweit voranzubringen. Dabei ist geplant, dass sich die G7 zu einem Ende der klimaschädlichen Kohle-Verstromung bis 2030 verpflichten. So steht es zumindest in einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens, allerdings gibt es Widerstand unter anderem aus Japan und den USA. Habeck warnte davor, die Krisen in der Energieversorgung und beim Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Die großen strukturellen Krisen der Zeit - nämlich die Energieversorgung, die Erderwärmung und die ökologischen Krisen wie der Verlust der Biodiversität - müssten stattdessen gemeinsam gelöst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2022 14:00 Uhr