Habeck fordert von Autoherstellern hohe Investitionen in Zukunftstechnologien

Berlin: Zu Beginn der Internationalen Automobilausstellung in München hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Fahrzeughersteller in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts zu leisten. Es gehe darum, dass in Deutschland die innovativsten, qualitativ besten und klimafreundlichsten Fahrzeuge gebaut werden, sagte Habeck den Funke-Zeitungen. Bundeskanzler Scholz wird die IAA mobility heute offiziell für das Publikum öffnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2023 02:00 Uhr