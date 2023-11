Habeck fordert schnell Klarheit für Wirtschafts- und Klimaprojekte

Berlin: Die Wirtschaftminister von Bund und Ländern haben am Vormittag über die Folgen des Karlsruher Haushalts-Urteils beraten. Die Länder befürchten, dass wichtige Zukunftsprojekte wie der Bau von Chipfabriken nun nicht mehr realisiert werden können. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Habeck, dass es sich dabei um Projekte für die Zukunft handele, die nicht - Zitat- "nice to have" sondern unverzichtbar seien. Habeck forderte die Länder trotz der schwierigen Haushaltslage auf, lösungsorientiert zusammenzuarbeiten. Es gehe jetzt darum, die Substanz der Volkswirtschaft zu verteidigen, so Habeck. Für morgen hat Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung zu dem Thema angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 11:15 Uhr