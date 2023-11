Habeck fordert schnell Klarheit für Wirtschafts- und Klimaprojekte

Berlin: Die Wirtschafts- und Energieminister der Länder haben am Vormittag mit Bundeswirtschaftsminister Habeck über die Auswirkungen des Karlsruher Haushaltsurteils beraten. Dabei ging es um die künftige Förderung klima- und industriepolitischer Projekte. In einem ersten Statement lobte Habeck die partei- und regionenübergreifende Suche nach Lösungen. Er sprach von den Bausteinen Vertrauen, Verlässlichkeit und Vollständigkeit. Man müsse bei den Förderungen schnell Klarheit schaffen und alle geplanten Projekte vollständig umsetzen. Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger sprach dabei von Projekten für die Zukunft, die nicht "nice to have" sondern unverzichtbar seien. Er forderte die Bundesregierung und alle Parteien im Bundestag auf, gemeinsam konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Für morgen hat Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 11:00 Uhr