Habeck fordert mehr Wettbewerbs-Bereitschaft von Europa

Hangzhou: Nach seiner Asienreise hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Europäer zu mehr Wettbewerbs-Bereitschaft aufgefordert. Sowohl in Südkorea als auch in China sei er von dem Begriff Wettbewerb in seinem härtesten Sinne immer wieder eingeholt worden, so Habeck im chinesischen Hangzhou. Wörtlich sagte der Grünen-Politiker: "Nachlässigkeit, Faulheit, Trägheit, Bräsigkeit ist keine Alternative." Nach Habecks Eindruck haben die Konkurrenten bereits einen genauen Plan, wo sie in den nächsten Jahrzehnten hinwollten. Dafür würden auch schon die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Europa habe diesen Plan nicht in ausreichendem Maß. Bei allem Wettbewerb sei es aber auch wichtig, die Zusammenarbeit zu suchen und Verständnis füreinander zu entwickeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 15:00 Uhr