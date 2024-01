Habeck fordert mehr Geld für klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft

Berlin: Angesichts der aktuellen Zahlen zum Rückgang des CO2-Ausstoßes in Deutschland im vergangenen Jahr hat Bundeswirtschaftsminister Habeck Probleme bei der der Produktivität der Industrie eingeräumt. Habeck sagte der Bayern2-Radiowelt, die Bundesregierung komme einerseits sehr gut voran beim Ausbau der erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. Die Zahlen zeigten aber auch, dass in Deutschland derzeit weniger produziert werde, als für die Wirtschaft gut sei. Einer Studie der Lobbyorganisation Agora zufolge waren die CO2-Emissionen in Deutschland im vergangenen Jahr so niedrig wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Die Fachleute machen dafür aber auch den krisen-bedingten Produktionsrückgang der Industrie verantwortlich. Habeck rief dazu auf, mehr Geld für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft auszugeben und verwies dabei auch auf die Schuldenbremse im Grundgesetz, die der Politik die Hände binde. Um das zu ändern, brauche man eine breite politische Mehrheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 10:00 Uhr