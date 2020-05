Habeck fordert Klimaauflangen für Autofirmen

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Parteiführung der Grünen will Corona- Staatshilfen an Umweltauflagen binden. Kurz vor Beginn des Grünen- Online- Parteitages forderte Parteichef Habeck Klimaauflagen für die Autoindustrie. Im Deutschlandfunk sagte Habeck, mit den Milliarden des Staates müsse das Wirtschaften auf Nachhaltigkeit umgestellt werden. Laut Habeck bedeutet das für die Automobilindustrie, dass es Geld nur für nur CO2-neutrale Fahrzeuge gibt . Ab heute Nachmittag beraten die Grünen auf ihrem ersten bundesweiten Online-Parteitag über Folgen der Corona- Krise.Die Partechefs Habeck und Baerbock wenden sich per Videoschalte an die rund 100 Delegierten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 10:15 Uhr