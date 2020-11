Habeck fordert ein neues Zusammenwachsen der Gesellschaft

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chef Habeck hat auf dem digitalen Bundesparteitag vor einem Auseinanderfallen der Gesellschaft gewarnt. In seiner Rede im Berliner Temprodrom sagte Habeck, die Corona-Pandemie verstärke eine Entwicklung, die schon vorher eingesetzt habe. Soziale Kluften würden größer, die Gereiztheit steige. Habeck will dem eine Politik entgegensetzen, die das Zusammenleben neu eiche. Dies sei in besonderer Weise Aufgabe der Grünen, weil sie als Partei der Vielfalt und Individualität groß geworden seien. Die Grünen wollen auf ihrem Parteitag ein neues Grundsatzprogramm verabschieden. Es soll die Leitlinien für das kommende Jahrzehnt festlegen. Zum Entwurf liegen aber mehr als 1.300 Änderungsanräge vor.

