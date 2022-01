Habeck erwartet 2023 deutliche Abkühlung der Konjunktur

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck rechnet im kommenden Jahr mit einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur. In seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte der Grünen-Politiker, das erwartete Wachstum für 2023 liege bei 2,3 Prozent. Für das laufende Jahr kalkuliert die Bundesregierung mit einem Plus von 3,6 Prozent. Das Niveau von vor Ausbruch der Corona-Krise werde im zweiten Quartal 2022 wieder erreicht, so Habeck. Die Union rief er dazu auf, die geplante Klage gegen den Nachtragshaushalt von Finanzminister Lindner noch einmal zu überdenken. Wörtlich sagte Habeck: "Sie schaden damit tatsächlich dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 11:00 Uhr