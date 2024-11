Habeck erklärt Bewerbung als Kanzlerkandidat

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck will Kanzlerkandidat der Grünen werden. In einem Video machte er seine Bewerbung offiziell. Darin heißt es, er biete den Wählerinnen und Wähler seine Kraft und Erfahrung an - auch als Kanzler. Über seine Kandidatur entscheidet der Bundesparteitag der Grünen kommende Woche. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Bereits am Vormittag hatte unser Hauptstadtstudio erfahren, dass der Vizekanzler nicht nur als Spitzenkandidat, sondern auch als Kanzlerkandidat in Neuwahlen gehen will. Die Grünen liegen laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend bei 12 Prozent.

