Habeck dringt auf Strategie zum Bau von Gaskraftwerke

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck drängt auf eine Strategie zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Er hoffe, dass man nun zügig zu einer Entscheidung komme, erklärte der Grünen-Politiker beim Handelsblatt-Energiegipfel in Berlin. Dem Nachrichtenportal "Pioneer" zufolge will Bundeskanzler Scholz heute Abend mit Habeck und Finanzminister Lindner über die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung beraten. Wasserstofffähige Gaskraftwerke sollen künftig in sogenannten Dunkelflauten, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, die Stromnachfrage decken. Energieunternehmen scheuen bislang jedoch entsprechende Investitionen, Habeck hatte sich für eine staatliche Förderung ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 13:00 Uhr