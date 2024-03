Habeck bezeichnet Sparkurs als Hinderungsgrund für Konjunkturpaket

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht derzeit nach eigenen Angaben kaum Chancen für ein großes Konjunkturpaket zur Belebung der deutschen Wirtschaft. Zum Abschluss seines USA-Besuchs nannte Habeck im TV-Sender Welt als Grund die - so wörtlich "enge Haushaltspolitik" in Deutschland. Damit komme man nicht zu einem großen fiskalpolitischen Anlauf. Angesprochen auf den großen Unterschied zwischen den USA und Deutschland beim Wirtschaftswachstum sagte er, dass der Staat in den USA massiv investiere, indem er Kredite aufnehme und dadurch die Wirtschaft ankurbele. Genau dies geschehe in Deutschland aufgrund einer restriktiven Finanzpolitik jedoch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 12:00 Uhr