Habeck bezeichnet Gasumlage als "bittere Medizin"

Norwegen kann Gaslieferungen nach Deutschland nicht ausweiten

Oslo: Norwegen kann seine Gasexporte an Deutschland nicht ausweiten. Das hat Ministerpräsident Store beim Gipfeltreffen in Oslo gesagt, an dem neben Bundeskanzler Scholz auch die Regierungschefinnen von Schweden, Dänemark, Finnland und Island teilnahmen. Norwegen liefere maximal das, was es liefern könne, sagte Store. Damit zerschlägt sich nach Katar auch bei einem weiteren Land die Hoffnung, schnell zusätzliche Lieferungen als Ersatz für russisches Gas zu finden. In Deutschland beträgt der Anteil norwegischen Erdgases mittlerweile etwa 30 Prozent. Das Land hat damit Russland als wichtigstes Lieferland überholt. Store präzisierte gleichzeitig seine Pläne, klimaschädliches CO2 in 3.000 Meter Tiefe unter der Nordsee einzulagern. Dort könne künftig das gesamte in Europa produzierte Treibhausgas gespeichert werden. Mit Blick auf deutsche Bedenken hinsichtlich der sogenannten CCS-Technologie sagte der Ministerpräsident, das sei ein sicherer Lagerort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 22:15 Uhr