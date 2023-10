Habeck betont zum Tag der Deutschen Einheit Investitionen im Osten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hat zum Tag der Deutschen Einheit Investitionen in Ostdeutschland hervorgehoben. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte der Grünen-Politiker, im Moment seien dort mehr als 20 Großinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro anvisiert. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier in den ARD-Tagesthemen eine Unwucht zwischen Ost und West beklagt. Zwar sei schon vieles gelungen, aber besonders mit Blick auf Führungspositionen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und auch in den Medien gäbe es noch Nachholbedarf.

