Habeck betont wirtschaftliche Stärke Deutschlands

Moshammer-Mörder wird nach 18 Jahren Haft abgeschoben

Frankfurt: Der Mörder des Münchner Modeschöpfers Rudolph Moshammer wird nach 18 Jahren Haft in Deutschland in den Irak abgeschoben. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wird das Flugzeug mit dem 43-Jährigen an Bord am Nachmittag vom Frankfurter Flughafen aus nach Bagdad starten. Der Mann darf dann nie wieder nach Deutschland einreisen. In seinem Heimatland wird der Täter das Flugzeug allerdings als freier Mann verlassen. Die Staatsanwaltschaft München I hatte bereits im November erklärt, dass sie im Falle einer Abschiebung von einer weiteren Vollstreckung der Haftstrafe absehen würde. Der Iraker hatte Moshammer im Januar 2005 in dessen Haus im Münchner Vorort Grünwald erdrosselt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 14:00 Uhr