Habeck bestätigt Ablösung von Staatssekretär Graichen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Ablösung von Staatssekretär Graichen bestätigt. In einer Erklärung vor der Presse sagte Habeck, es seien Fehler passiert. Es gebe eine Reihe von Projektszizzen, die Graichen als förderwürdig eingestuft hatte. Bei einer tieferen Prüfung stehe der Vorwurf der Parteilichkeit im Raum. Hier habe sich die Einschätzung verändert, von entlastend zu belastend, sagte der Wirtschaftsminister. Insgesamt habe sich Graichen zu angreifbar gemacht. Er habe mit dem Staatssekretär gesprochen und werde den Bundespräsidenten bitten, ihn in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. - Zur Nachfolge äußerte sich der Grünenpolitiker nicht. -- In die Kritik geraten war Graichen, weil er seinen Trauzeugen als neuen Chef der staatlichen Deutschen Energie-Agentur ausgewählt hatte, ohne seine persönlichen Beziehungen zu dem Mann transparent gemacht zu haben. Die Opposition hatte den Grünen Vetternwirtschaft vorgeworfen und mehrmals die Entlassung von Graichen gefordert.

