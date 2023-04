Habeck bekräftigt Willen zum endgültigen Atomausstieg am kommenden Samstag

Meldungsarchiv - 10.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Fünf Tage bevor die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, hat der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck diese Entscheidung noch einmal gegen Kritik des Koalitionspartners FDP verteidigt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Habeck, die Regierung habe die Lage im Griff. Er verwies dabei auf die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und auf den steigenden Anteil erneuerbarer Energien. Bis 2030 werde Deutschland bis zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben, bekräftigte Habeck. Außerdem gebe es kein Interesse deutscher Betreiber, neue Atomkraftwerke zu bauen. Vor allem FDP-Politiker hatten zuletzt kritisiert, der endgültige Atomaustieg sei zu diesem Zeitpunkt wegen der angespannten Energielage ein strategischer Fehler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 12:00 Uhr