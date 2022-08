Habeck bekräftigt mögliche Änderung bei Gas-Umlage

Nachrichtenarchiv - 26.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die geplante Gasumlage verteidigt, zugleich aber noch einmal Korrekturen an der konkreten Regelung nicht ausgeschlossen. In Berlin sagte er, die Umlage solle Unternehmen helfen, die in Not geraten. Man wolle aber natürlich nicht profitablen Unternehmen weitere Gewinnchancen geben. Deshalb werde jetzt geprüft, ob es rechtssichere Möglichkeiten gibt, sogenannte Trittbrettfahrer auszuschließen. Die Höhe der Gasumlage - 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Oktober - nannte Habeck hoch. Allerdings werde man noch über ganz andere Herausforderungen reden müssen, angesichts der drohenden Kostensteigerungen für viele Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 17:00 Uhr